Juliette, ex-BBB, é a convidada do Encontro de hoje, segunda-feira (17/01) na TV Globo

O Encontro de hoje, segunda-feira (17/01), exibido logo após o ‘Mais Você’, às 10:45, tem Juliette, vencedora do Big Brother Brasil 21, como convidada especial para bater um papo com Patrícia Poeta sobre o reality para falar sobre o BBB 22. Saiba mais sobre a influencer.

VEJA MAIS

Quem é Juliette?

Juliette ficou conhecida por ser uma das principais participantes do BBB 21, saindo vencedora do reality e levando para casa 1,5 milhão. Após o confinamento, a influenciadora ganhou ainda mais popularidade nas redes sociais, com 33,1 milhões de seguidores, e se jogou no mundo da música, lançando seu primeiro EP ainda em 2021. Confira o clipe de 'Diferença Mara'.

Assista ao clipe da música da ex-Sister:

Quando começa o BBB 22?

O Big Brother Brasil deste ano vai começar hoje, nesta segunda-feira (17/10), após a novela 'Um Lugar ao Sol', na TV Globo. O reality contará com 20 participantes, que concorrerão ao prêmio de R$ 1,5 milhão.