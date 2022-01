Participante do BBB22 Douglas Silva viraliza nas redes com dancinhas com a filha

O ator Douglas Silva (33), que está no Camarote do "BBB 22", está chamando atenção nas redes sociais com vídeos em que faz dancinhas sincronizadas com a filha, Maria Flor. Nos vídeos, a pequena aparece ao lado do pai dançando músicas que são viralizadas no TikTok. Após o eterno Acerola ter sido anunciado no reality da Globo, fãs do programa resgataram os vídeos, que logo caíram nas graças do público.

Douglas Silva ficou conhecido por ter interpretado Dadinho em "Cidade de Deus", que mais tarde tornou-se Zé Pequeno (Leandro Firmino). Depois disso, interpretou Acerola na série "Cidade dos Homens" e, recentemente, integrou o elenco da novela "Amor de Mãe". Na Netflix, ele viveu o ex-jogador de futebol Dodói na série "Samantha!", e fez par com a protagonista, Emanuelle Araújo.