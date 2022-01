Sessão da Tarde de hoje: saiba que filme vai passar nesta terça-feira (18/01)

A Rede Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (18/01), às 15h20, o filme "Gente Grande", uma comédia dirigida por Dennis Dugan e estrelada por Adam Sandler, Kevin James e Chris Rock, confira a sinopse.

Sinopse

Após 30 anos de amizade, Lenny, Kurt, Eric, Marcus e Rob se reencontram para curtir o famoso feriado de 4 de julho com suas respectivas famílias em uma grande casa no lago. Casados e com filhos, os amigos terão que enfrentar a realidade de não serem mais tão jovens. Veja o trailer:

Curiosidades

Um jogo de basquete que aparece no longa foi gravado em pleno no verão, sem ar condicionado, durante 15 horas de filmagens.