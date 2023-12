‘Renascer’ chega na telinha como uma releitura da trama original

A primeira coletiva de imprensa de "Renascer", a próxima novela das 21h, da TV Globo, ocorreu com uma constelação de atores. Em bate-papo com toda a imprensa nacional, nesta terça-feira (12), estavam presentes Humberto Carrão, Duda Santos, Fabio Lago, Belize Pombal, Antonio Calloni, Edvana Carvalho, Juliana Paes, Adanilo, Evaldo Macarrão, Quitéria Kelly, Enrique Diaz, Chico Diaz, Gabriel Sater, Uiliana Lima, Flávia Barros e Julia Lemos, além do autor Bruno Luperi e o diretor artístico Gustavo Fernandez.

“Cada novela é diferente, como um filho. ‘Renascer’ não se compara com Pantanal. É uma novela muito viva na minha memória, tenho lembranças de atores na casa do meu avô. Acertar duas vezes é meio difícil, mas quando veio o convite da Globo, para fazer Renascer, era uma coisa irrecusável para mim”, pontua o autor, que também foi responsável pelo remake de Pantanal. Bruno Luperi é neto de Benedito Ruy Barbosa, autor das versões originais das duas tramas.

Assim como ele enfrenta desafios para reescrever uma história conhecida do público, os atores também precisam lidar com as expectativas de recriar personagens já vistos.

A atriz Juliana Paes estará presente nas duas fases da novela. Ela viverá "Jacutinga", que foi vivida por Fernanda Montenegro. Dona da "casa das damas", ela é uma mulher de grande força e sabedoria. Jacutinga se torna a segunda mãe para Maria Santa (Duda Santos) quando a jovem é abandonada pelos pais, além disso, ela é responsável pelo casamento da jovem com José Inocêncio (Humberto Carrão).

“Essa novela, naquele tempo, me propôs reflexões muito especiais para uma menina de 13, 14 anos. Idade que eu tinha na época que ela foi exibida. ‘Renascer’ é uma saga de redenção. O amor quando é vivido, ele tem uma capacidade de uma bomba atômica, mas quando existe o avesso do amor, como ele pode machucar, ferir. Além desse papel do amor, desse avesso, tem o papel do tempo, que tem uma força curativa de selar sentimentos. Então, ‘Renascer’ tem esse símbolo de sensações”, avalia Juliana Paes.

A atriz disse que no remake a personagem chega atualizada para lidar com os causos deste período. “A Jacutinga vivida por Fernanda, é um acontecimento, e tudo feito com perfeição não pode ser copiado, precisa ser refeito, ser recriado. O público pode esperar por outra mulher, de outro tempo, uma história com o outro olhar para vida. A Jacutinga que me foi proposta é dos tempos de hoje, ela defende causas dos tempos de hoje. Ela é uma mulher que sabe andar na corda bamba da vida. As falas dele tem muito poder sobre aquarelas meninas, elas vão selar destinos”, pontua a atriz.

Na primeira fase, Humberto Carrão será José Inocêncio, o que promete ser um desafio e tanto. O protagonista tem origem desconhecida. Ele chega sozinho ao mundo no sul da Bahia aos 25 anos, com coragem, um facão e um diabinho em uma garrafa, que o fecha o corpo e protege das tocaias. Após ficar entre a vida e a morte, acaba assumindo as terras de uma viúva do cacau e ali começa uma revolução na maneira de se plantar aquele fruto precioso.

“Esse personagem sofre uma perda muito grande. É muito estranho entregar para o meu parceiro essa herança de alguém que vai ter que costurar essa relação com o filho. A luminosidade e o brilho que o personagem tinha no início o deixou de lado. Eu e o Marquinhos (Marcos Palmeira) combinamos poucas coisas, por exemplo na fala e no jeito. O pouco que trabalhamos juntos e lemos, a gente estabeleceu que o encontro desses personagens tem a ver com esse peso da fala”, antecipou o ator, ao contar sobre como Marcos Palmeira irá receber esse personagem na segunda fase.