Gabriela Medeiros, a Buba de 'Renascer', exibe corpão durante passeio de barco em Angra dos Reis

Prestes a estrear no horário nobre na TV Globo, na nova versão de "Renascer", Gabriela Medeiros exibe sua beleza em alguns registros que compartilha nas redes sociais. Antes de iniciar oficialmente sua trajetória na telinha, a atriz transexual de 22 anos curtiu um passeio por Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no último domingo, 3.

Na companhia de amigas, a jovem posou para fotos, passeou de barco e aproveitou para renovar o bronzeado. "Vermelinha", escreveu a intérprete de Buba. Nascida em São Paulo, Gabriela Medeiros, que já viveu pequenos papéis em séries, vai interpretar a personagem Buba, uma das mais emblemáticas da trama de Benedito Ruy Barbosa.