Rede Globo desmente saída de William Bonner do 'JN' no próximo ano

A Globo negou nesta segunda-feira (2), os rumores de uma possível saída do editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner, da emissora a partir do ano que vem. As informações são do portal UOL.

“Nada do que foi dito procede”, dizia o comunicado enviado ao UOL. As especulações teriam surgido após o jornalista Alessandro Lo-Bianco, da RedeTV!, afirmou em seu canal no youtube que Bonner teria pedido à direção para deixar o "JN" a partir de abril, quando a emissora carioca anunciaria uma nova programação aos telespectadores.