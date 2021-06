William Bonner no Jornal Nacional: 'Fora Bolsonaro genocida'; assista

William Bonner surpreendeu os telespectadores do Jornal Nacional, nesta segunda-feira (31). Na ocasião, o jornalista falava sobre as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no fim de semana.

“Na verdade, as manifestações não foram pequenas. Reuniram milhares de pessoas em todos os 26 estados e no Distrito Federal”, apontou William Bonner, visto pelos apoiadores do presidente como um dos principais opositores do atual governo.

Em seguida, o profissional, visivelmente irritado, fez questão de ler um cartaz que foi mostrado no capô de um carro presente nas manifestações. “Fora Bolsonaro genocida”, disse, com ênfase.

Assista ao momento: