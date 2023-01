Record demite jornalista Roberta Piza após 17 anos

Após as demissões dos repórteres Susan Hypolito, Luiz Carlos Azenha, Fabíola Gadelha e Maurílio Goeldner, a Record segue enxugando o quadro do jornalismo da emissora. As novas dispensas foram a apresentadora Roberta Piza, após 17 anos na equipe do Fala Brasil, e da ex-modelo Mariana Weickert, que há três anos fazia reportagens no Domingo Espetacular.

Além das profissionais conhecidas do público, também houve demissões entre os editores e produtores, nas últimas semanas. O objetivo é baixar custos, especialmente dos profissionais que rececebem salários mais altos.

No passado, a contratação de Mariana Weickert como repórter foi criticada por ela não ser jornalista. (Reprodução)

Ao que se sabe, as duas não serão substituídas. O Fala Brasil - Edição de Sábado deixará de ter três apresentadoras e continuará com as duas que restaram, Patrícia Costa e Thalita Oliveira. Enquanto no Domingo, a tarefa de Weickert será absorvida pelos repórteres que ficam.

A contenção de despesas segue em outros setores da emissora do bispo Edir Macêdo. Rodrigo Faro estarpa negociando com a Record uma redução de salário para permanecer na apresentação da Hora do Faro.