O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Quando a Sessão da Tarde vai voltar ao ar? Saiba a data de retorno na Globo

Ao longo de quase 52 anos, a “Sessão da Tarde” se consolidou como um dos horários mais queridos da televisão aberta

Gabrielle Borges
fonte

A "Sessão da Tarde" é tradição na grade da TV Globo desde 1974. (Foto/Reprodução/Globoplay)

A tradicional faixa de filmes da Globo, a “Sessão da Tarde”, deixou de ser exibida na última sexta-feira (6), em decorrência da exibição dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, que começaram na sexta-feira (6) e vão até 22 de fevereiro.

A emissora utilizará o horário da grade das 15h30 às 17h15, para mostrar as modalidades que estarão sendo disputadas nas Olimpíadas.

Ao longo de quase 52 anos, a “Sessão da Tarde” se consolidou como um dos horários mais queridos da televisão aberta, levando ao público longas que se tornaram clássicos, como A Lagoa Azul (1980) e Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990).

Quando a Sessão da Tarde volta?

A partir de 23 de fevereiro, uma segunda-feira, os filmes da Sessão da Tarde serão exibidos novamente de segunda a sexta-feira, como ocorre desde 2 de março de 1974.
 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).

Palavras-chave

Sessão da Tarde

TV Globo

Variedades
Televisão
.
