Cultura

Dia da Internet Segura: filmes e séries apontam perigos virtuais que ameaçam crianças e jovens

Estadão Conteúdo

Celebrado em 10 de fevereiro, o Dia da Internet Segura (Safer Internet Day) propõe uma reflexão sobre o uso ético, responsável e seguro da internet. A campanha mobiliza mais de 180 países, com foco na proteção de crianças, adolescentes e jovens no ambiente digital.

Na 18ª edição no Brasil, a iniciativa destaca o combate ao cyberbullying, a promoção da cidadania digital e a construção de uma cultura de paz online. No País, a ação é liderada pela SaferNet Brasil, com apoio do NIC.br, do CGI.br e da ANPD, envolvendo escolas, ONGs, empresas e usuários da rede.

Além de alertar sobre riscos, a data reforça a importância do diálogo em família. Veja uma seleção de filmes e séries preparada pelo Estadão que ajudam a compreender os perigos do ambiente digital e servem como ponto de partida para discussões sobre segurança na internet. Confira:

Adolescência

Adolescência é uma minissérie britânica, com quatro episódios, que acompanha o impacto da prisão de Jamie (Owen Cooper), um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola. A produção aborda temas como cyberbullying, radicalização online, machismo estrutural e a influência da chamada "machosfera" sobre adolescentes isolados. Disponível na Netflix.

Bully

O documentário acompanha a rotina de cinco famílias cujos filhos enfrentam situações graves de assédio na escola. Ao mostrar as dificuldades das vítimas para se defenderem e a atuação limitada das instituições, o documentário evidencia como o bullying muitas vezes ampliado pelo ambiente digital pode gerar impactos profundos na saúde emocional de crianças e adolescentes, além de afetar toda a estrutura familiar. Disponível no Prime Video.

Fake Famous

Fake Famous apresenta um experimento que revela os mecanismos por trás da fama nas redes sociais. Ao acompanhar três pessoas comuns tentando se tornar influenciadores digitais, o documentário mostra como curtidas, seguidores e estilos de vida luxuosos podem ser encenados, levantando reflexões sobre autenticidade, consumo e validação no ambiente online. Disponível na HBO Max.

Teia de Ilusões: Morte, Mentiras e a Internet

Série documental que investiga casos reais em que mentiras, fraudes e comportamentos nocivos no ambiente digital tiveram consequências graves no mundo real. A produção aborda temas como desinformação, extorsão online e crimes virtuais, evidenciando a linha tênue entre a vida online e os impactos concretos dessas ações fora da internet. Disponível na Netflix.

O Dilema das Redes

O documentário investiga como redes sociais e aplicativos utilizam algoritmos e a coleta de dados para influenciar decisões e comportamentos dos usuários. A partir de entrevistas com ex-funcionários de empresas de tecnologia e especialistas, o documentário discute os efeitos desse modelo sobre a privacidade, a saúde mental e o uso consciente da internet, especialmente entre jovens. Disponível na Netflix.

Amizade Desfeita

O filme acompanha um grupo de adolescentes reunidos em uma videochamada, assombrados por uma presença misteriosa ligada ao suicídio de uma colega vítima de cyberbullying. Contado inteiramente pela tela do computador, o filme expõe segredos, mentiras e a responsabilidade coletiva por ataques virtuais, ao discutir as consequências do comportamento online e da violência digital. Disponível no Prime Video.

