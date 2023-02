Qual é o filme da Temperatura Máxima hoje? Veja qual filme vai passar na TV Globo hoje, (19/02)

A TV Globo transmitirá na programação Temperatura Máxima de hoje, 19 de fevereiro, às 12:15, o filme MIB: Homens de Preto Internacional. A ficção científica de 2019 é dirigida por F. Gary Gray, e estrelada por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson e Emma Thompson.

Qual é a sinopse do filme MIB: Homes de Preto Internacional?

Molly (Tessa Thompson) teve a memória de seus pais apagadas por dois agentes MIBs quando criança. Obcecada por mistérios do universo, a garota cresceu com o sonho de ingressar no MIB e, com muita pesquisa, a jovem descobre a sede da agência e se candidata pela vaga. Após ser aceita, a protagonista se torna uma agente M e se investiga o caso de uma agência em Londres, vivendo muitas aventuras ao lado do agente H (Chris Hemsworth).

Confira o trailer do filme MIB: Homens de Preto Internacional

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)