Prime Video anuncia nova série baseada em videogame: 'Like a Dragon: Yakuza'

Nesta terça-feira (4), o Prime Video revelou detalhes de sua nova atração, a série “Like a Dragon: Yakuza”, inspirada na franquia de videogames da Sega. O seriado promete mergulhar os espectadores no envolvente e perigoso mundo da máfia japonesa.

Esta novidade vem após a adaptação da saga de games “Fallout” feita pelo Prime Video se tornar uma das produções mais assistidas no serviço de streaming. Agora, a plataforma aposta em “Yakuza” para capturar novamente a atenção de sua audiência.

Ambientada principalmente na fictícia cidade de Kamurochō, que se assemelha a um bairro real de Tóquio, no Japão, a produção do Prime Video irá abranger o período de 1995 a 2005 em uma série de ação, crime e suspense, focando em Kazuma Kiryu, um guerreiro da Yakuza. Ele será interpretado por Ryoma Takeuchi.

“O público irá gostar do drama humano e do conflito que se desenrola em torno de Kazuma Kiryu, além das cenas de luta intensas de Kiryu com a tatuagem de dragão nas costas”, disse Takeuchi em comunicado divulgado à imprensa.

O comando da série está nas mãos de Masaharu Take. Embora o número de episódios da primeira temporada ainda não tenha sido divulgado, a expectativa é que cada capítulo seja uma obra de arte cheia de tensão e emoção.