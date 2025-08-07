Pelé do Manifesto e Jeff Moraes dão voz às periferias no novo programa da TV Liberal

“Um programa feito pelas periferias, para o mundo ver”. Assim a TV Liberal define seu novo produto, o “Borá Lá”, que estreia no próximo sábado (16), às 14h40, logo após a reprise da novela "História de Amor". A atração será apresentada pelo rapper e ator Pelé do Manifesto e pelo cantor Jeff Moraes, e vai dar protagonismo às comunidades da região metropolitana de Belém.

Segundo a emissora, a proposta é mostrar ‘histórias reais, emocionantes e transformadoras de quem vive, respira e movimenta a cultura, o empreendedorismo, o meio ambiente e os sonhos coletivos das periferias’. O programa foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira (7) com a divulgação do primeiro teaser, que apresentou imagens de personagens e iniciativas das ilhas, distritos e bairros mais afastados do centro urbano.

A ideia é descentralizar as narrativas, destacando pessoas e projetos que mantêm vivas tradições, fortalecem laços comunitários e inspiram novas ações dentro e fora das periferias.

Em uma publicação nas redes sociais, Jeff Moraes contou que está animado com a nova experiência. Ele disse ter assistido ao teaser e adiantou que, a partir do próximo sábado e até o período do Círio de Nazaré, vai entrar na casa das pessoas por meio da TV, levando histórias de ações afirmativas. “Cara, estou feliz! A vida é muito louca”, afirmou nos Stories.

Já Pelé do Manifesto compartilhou, no Instagram, imagens de bastidores de uma gravação no bairro da Terra Firme, uma das localidades que será retratada na primeira temporada.