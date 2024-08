Rapper Pelé do Manifesto lança ‘Quebrada 091’, novo EP com sete músicas

Pelé do Manifesto, rapper paraense, lança seu quinto álbum nesta sexta-feira (9). O EP “Quebrada 091” possui sete músicas e conta com a participação de artistas de Belém, como NJC, Negra Bi e Jovem Marc. Entre as canções, cinco carregam nomes de bairros belenenses no título, como Cremação e Guamá.

“Quebrada 091” é ambientado na capital do Pará, especificamente no subúrbio da cidade. Essencialmente regional, o EP é inspirado no primeiro disco de Pelé do Manifesto, o “Gambiarra Periférica”, lançado em 2014. Após 10 anos desde o primeiro álbum, o rapper pretende, com o lançamento, unir as periferias da região Norte brasileira.

“O disco é uma mistura de realidade com desabafo pessoal. O ‘Quebrada 091’ promete ser um dos maiores eu sucessos que já produzi. Estou ansioso para que as pessoas possam conferir e ter o feedback desse trampo, que está lindo e potente demais”, fala Pelé. O rapper, além de “Gambiarra Periférica”, já lançou outros três discos: “Preto & Branco” (2018), “Gueto Flow, Preto Show” (2020) e “Depois de ‘Sou Neguinho’” (2022).

Os artistas convidados para “Quebrada 091” são moradores de bairros periféricos de Belém. Pelé do Manifesto se une a MV, Viena e BW MC, além de NJC Negra Bi e Jovem Marc, na nova produção musical que carrega as canções “Cremação”, “Guamá”, “Jurunas”, “Terra Firme” e “Tapanã”. O disco também tem faixa introdutória e música com o mesmo nome do EP.

“Tem videoclipes e fotos feitas nesses bairros, além de mixes com o cinema nacional, com referência para as faixas, gerando uma mistura de identidade, de saberes, principalmente da vivência desses bairros”, explica o rapper. Pelé do Manifesta considera esse um dos trabalhos mais brilhantes que já fez, no qual buscar dar visibilidade ao subúrbio de Belém.

Serviço

EP “Quebrada 091”, do rapper Pelé do Manifesto

Lançamento: 9 de agosto, sexta-feira

Disponível nas plataformas digitais de música

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)