Cinco paraenses comemoram indicação ao Emmy Internacional

O Emmy Internacional colocou duas produções brasileiras da TV Globo na disputa pelo troféu de Melhor Novela: "Cara e Coragem" e "Pantanal". Nas duas temos paraenses, além disso, outros conterrâneos fazem parte de uma outras produções que estão na disputa.

Na trama das 19h, da Globo, Wendell Bendelack fez parte do time de roteiristas. Já na novela das 21h, a atriz Dira Paes interpretou Filomena. As produções disputam “Para sempre", de Portugal, e "Yargi", uma novela turca.

VEJA MAIS

“Prestes a completar 1 ano desde o seu final, #Pantanal ainda segue trazendo muita alegria e orgulho. Dessa vez, nossa novela foi indicada ao Emmy Internacional Awards na categira de "Melhor Novela". Um trabalho grandioso que vive no imaginário do público e com reconhecimento da crítica. Parabéns e muito obrigada a todas e todos que fizeram parte dessa produção, incluindo os fãs da novela que sempre foram incríveis!!! A premiação acontece dia 20 de novembro em Nova York... Torcendo desde já ”, escreveu Dira Paes, em uma publicação no seu perfil no Instagram.

Wendell também comemorou nas redes sociais e falou com exclusividade com o Grupo Liberal: “Essa é segunda indicação de um trabalho que fui autor/colaborador. Ano passado com a novela ‘Nos Tempos do Imperador’ e agora com ‘Cara e Coragem’. A indicação por si só já ser premiado. É muito significativo e importante esse olhar, esse reconhecimento. Ainda mais ao lado de ‘Pantanal’, que foi também um enorme sucesso. Sou muito grato a Claudia Souto por me introduzir no mundo da escrita e muito feliz de ter feito parte de Cara e Coragem! Agora é só celebração!”.

"A ponte", da HBO, que tem o paraense Boá no elenco está concorrendo na categoria reality show. O programa consiste em reunir famosos e anônimos trabalhando para construir uma ponte. Nesta categoria, concorrem ainda séries da França, Japão e Reino Unido. Em Melhor série curta, está "Linchamento", uma produção documental da TV Record. Ela concorre contra produções do Reino Unido, França e África do Sul.

Além dessas três produções, o Pará também está representado em outra categoria. Luiza Chedieck e Pricilla Mariatrabalharam na versão em desenho animado de "Menino maluquinho", da produtora Chatrone, que concorre em Melhor programa de animação infantil.

Na categoria Melhor documentário, o "Dossiê Chapecó – O Jogo Por Trás Da Tragédia", da Discovery, disputa com produções do Reino Unido, Alemanha e Catar. O Canal Futura teve ainda a indicação ao programa Quintal TV, na categoria de Melhor programa infantil.

A cerimônia será no dia 20 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos. Foram 56 indicados, de 20 países, em 14 categorias, para a 51ª edição do Emmy Internacional. O evento é considerado o maior do mercado televisivo.

O Emmy Internacional reconhece a excelência de produções feitas exclusivamente para TV fora dos Estados Unidos, além de conteúdo de língua não inglesa produzido para a TV americana.