O que fazer nas férias? Confira as cinco séries mais assistidas no Brasil para maratonar

Vai ficar em casa nas férias e não sabe o que fazer? A melhor pedida é assistir uma boa série e mergulhar em outros universos através da telinha do celular ou da TV. Seja para ver pela primeira vez ou maratonar, o Portal do O Liberal.com listou as cinco séries mais assistidas no Brasil. Confira e se divirta!

Stranger Things

A quarta temporada de Stranger Things era uma das mais esperadas pelo público de todas as idades. A produção mostra a criançada - que não é mais tão criança assim - tentando salvar Hawkins e o mundo de uma das maiores ameaças até agora. O destaque foi tão grande que a série garantiu o primeiro lugar de produções mais assistidas.

Ainda dá tempo de maratonar e relembrar o que aconteceu nas temporadas anteriores de Stranger Things. A série pode ser assistida completa na Netflix.

The Umbrella Academy

A estreia da terceira temporada de The Umbrella Academy também garantiu lugar no ranking das séries mais assistidas. Depois de quase dois anos de espera, os heróis dos quadrinhos voltaram para mais uma leva de episódios, dessa vez em uma realidade paralela.

A temporada 3 de The Umbrella Academy pode ser assistida e maratonada pela Netflix.

The Boys

O polêmico e muito aguardado episódio “Herogasm” garantiu a presença de The Boys na lista de séries mais assistidas. A produção, original do Amazon Prime Video, está quase no fim e os fãs estão muito ansiosos para saber o que vai acontecer, principalmente quando se trata de Homelander.

Quem deseja maratonar a série, The Boys está na terceira temporada e pode ser assistida no Amazon Prime Video.

American Crime Story

No fim de junho aconteceu a estreia da terceira temporada da série American Crime Story no Brasil e a produção está entre as mais assistidas. A trama mostra histórias de crimes reais e surpreende por escolher casos polêmicos que marcaram história, chamando a atenção de fãs do gênero.

Todas as três temporadas de American Crime Story estão disponíveis no Star+ para quem deseja maratonar.

Obi-Wan Kenobi

A série derivada da franquia Star Wars também teve lugar garantido entre as mais assistidas no Brasil. Protagonizada por Ewan McGregor, a produção chegou ao fim em 22 de junho após seis episódios.

Quem quiser maratonar a primeira temporada completa de Obi-Wan Kenobi pode fazer isso pelo Disney+.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)