Dia do Orgulho Geek: 10 filmes que todo nerd precisa ver hoje; confira

No Dia do Orgulho Geek, preparamos uma lista com 10 filmes que são verdadeiras obras-primas para quem é fã de tecnologia e eletrônica.

O Guia do Mochileiro (2005)

Nossa lista começa com o filme que deu origem ao Dia do Orgulho Geek, também conhecido por Dia da Toalha: "O Guia do Mochileiro". O longa de 2005 mistura comédia e aventura. O roteiro de Douglas Adms faz paródias e homenagens às histórias de ficção científica. Nos livros de Douglas Adams, a toalha é considerada um dos objetos mais importantes do viajante espacial, que conhece o universo, sendo que tudo o que precisa saber sobre sua nova vida está contido no livro Guia do Mochileiro das Galáxias.

Star Wars (1977)

Em segundo lugar está um clássico do cinema e da cultura geek: a franquia Star Wars. O universo criado por George Lucas apresentou ao mundo imagens, frases e personagens icônicos que atravessam gerações na batalha entre o bem e o mal. É um marco na cultura pop e por isso o Dia do Orgulho Nerd é comemorando em 25 de maio, data em que o primeiro filme da saga, Episódio IV: Uma Nova Esperança, fazia sua estreia nos cinemas em 1977.

Star Trek (1979)

Antes de ser um grande sucesso no cinema, Star Trek fez muito sucesso como programa de TV. A estreia na grande tela foi em 1979 com direção de Robert Wise. No comando da Enterprise, James T. Kirk tinha a missão de impedir a colisão de um grande objeto com a Terra. Os dois primeiros filmes da franquia, Jornada nas Estrelas (1979) e Jornada nas Estrelas 2: A Ira de Khan (1982), foram recorde de bilheteria. Com mais de 12 sequências, recentemente a franquia retornou à TV com Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard — continuação da história do personagem de Patrick Stewart — e a série animada Lower Decks, do criador de Rick and Morty.

Battlestar Galactica (1978)

A série de ficção científica veio no embalo do sucesso de Star Wars e foi lançada em 1978 na rede americana de TV ABC. Criada por Glen A. Larson ("O Homem de Seis Milhões de Dólares", "A Supermáquina", "Magnum", etc), o seriado sugere que os seres humanos que lutam pela sobrevivência em algum lugar do espaço seriam antepassados de antigas civilizações como os egípcios, maias e incas.

O Senhor do Aneis (2001)



Em 1978, os livros de J.R.R. Tolkien ganharam uma animação, mas foi a trilogia no cinema com direção de Peter Jackson, que reforçou a magia dos livros, que são a base do que se conhece sobre o gênero, de RPG a filmes e quadrinhos.

Blade Runner - - O Caçador de Androides (1982)



Apesar de ter sido considerado um fracasso de bilheteria em sua estreia, o filme é uma marco de efeitos especiais e sonoros no cinema. Com Harrison Ford no elenco, “Blade Runner” de Ridley Scott traz elementos que são referências até hoje como a estética cyberpunk, a tecnologia que destruiu as relações humanas e o papel dos robôs na sociedade.



Caça fantasmas (1984)



Outro clássico dos anos 80, “Ghostbuster” já nasceu para ser um sucesso. Com um elenco de peso (Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, Rick Moranis e Ernie Hudson), o filme lançado em julho de 1985 foi o primeiro a explorar produtos como gibis, videogames e brinquedos. Misturando fantasia, aventura, ficção científica e muita comédia, o longa com direção de Ivan Reitman foi escrito por Ramis e Aykroyd.

De Volta para o Futuro (1985)





Assim como Os Caça-Fantasmas, a comédia de ficção científica “De Volta para o Futuro” foi lançada em 1985 com Michael J. Fox e Christopher Lloyd no centro da trama. Diferente dos filmes da época, a viagem no tempo não tinha como cenário o espaço e nem como personagens principais alienígenas ou forças do mal. A trama envolve a possibilidade de viajar no tempo e mudar o seu destino. Mais uma produção de sucesso de Steven Spielberg.

O Quinto Elemento (1997)





Em 1997, o filme chegou ao cinema mostrando um olhar diferente para a ficção científica: o diretor francês Luc Besson contratou autores de histórias em quadrinhos para cuidar da direção de arte e os figurinos foram criados pelo renomado estilista Jean-Paul Gaultier. Uma estética própria envolveu o filme que tem Bruce Willis e Milla Jovovich no elenco.

Matrix (1999)



Não dá para fazer um lista de filmes Geek sem um clássico da ficção científica: Matrix. O longa é um marco dos efeitos especiais, apresentando técnicas inéditas até então. A história se passa em uma realidade distópica em que as máquinas vivem uma rebelião contra a humanidade e a mente dos humanos é controlada por implantes cibernéticos conectados a uma realidade simulada, chamada Matrix. A franquia tem três filmes.