Participantes da nova temporada do reality "No Limite" serão apresentandos nesta terça, 27

Os cenários paradisíacos continuam os mesmos assim como os desafios selvagens que os participantes da nova temporada de ‘No Limite’ irão enfrentar ao longo das próximas semanas. Na próxima terça-feira, 3 de maio, Fernando Fernandes comanda a estreia da nova temporada do reality, que chega com muitas novidades.

A edição 2022 contará com 24 participantes anônimos que disputarão o prêmio de R$ 500 mil. Divididos em duas tribos, os competidores precisam aprender a sobreviver com poucos recursos e a trabalhar em equipe.

Novidades - A grande novidade desta edição é a apresentação do atleta e ex-BBB Fernando Fernandes. Na televisão, ele já apresentou o quadro ‘Sobre Rodas’ no ‘Esporte Espetacular’ e também o ‘Além dos Limites’, no Canal OFF. Toda essa experiência inspira ainda mais o novo apresentador, que fala com propriedade sobre a nova aventura.

“Eu sou o próprio No Limite, é o meu estilo de vida. Sempre assisti ao programa e me imaginava participando, agora, ser o apresentador é a realização de um sonho. Este é ‘o’ projeto da minha carreira e estou feliz demais. Quero extrair o máximo de cada um dos competidores, que eles consigam superar seus próprios limites”, conta Fernando.

Outra grande novidade é um pedido dos fãs. Agora o reality ganha mais dias de exibição: às terças e quintas, depois de ‘Pantanal’. E aos domingos, após o ‘Fantástico’, quando Ana Clara comanda o ‘A Eliminação’, onde os dois participantes eliminados da semana se encontram ao vivo para rever os principais momentos de suas trajetórias no reality.

Dinâmica do jogo - O cenário paradisíaco tem nome próprio no programa: Praia Dura. Assim que chegarem, os competidores são divididos em duas tribos e encaram uma prova que define a escolha dos acampamentos. Eles começam o jogo sem nada, somente com suas mochilas. Todo o restante deve ser conquistado: sacos de dormir, iniciador de fogo, lonas para proteger da chuva, entre outros itens básicos para sobreviverem isolados no meio da natureza.

A cada programa, as tribos enfrentam duas provas: uma de privilégios, onde garantem alguns itens básicos para o acampamento, e outra de imunidade. Ao final, o grupo que perder o segundo desafio encara o Portal de Eliminação e todos da equipe precisam votar em um dos seus para deixar a competição. O ‘No Limite’ vai além da convivência, exige resistência física e mental para chegar até a final.

Os participantes - Diferente da edição 2021, que teve como participantes ex-BBBs, neste ano todos os participantes do reality são anônimos. O público conhecerá os competidores desta edição nesta terça-feira (26), logo antes da final do ‘BBB 22’. Tem participantes das cinco regiões do país, com diferentes idades, estilos de vida, condições sociais e personalidades.



'No Limite' tem exibição às terças e quintas, após ‘Pantanal’, com apresentação de Fernando Fernandes, direção de gênero de variedades de Boninho, direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos. O reality é mais uma parceria da Globo com a Endemol Shine Brasil, com base no ‘Survivor’, um formato original de sucesso. Ana Clara apresenta o ‘A Eliminação’ aos domingos, após o ‘Fantástico’.