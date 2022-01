Ex-BBB Fernando Fernandes é o novo apresentador do 'No Limite'

O ex-BBB Fernando Fernandes será o novo apresentador do reality show da Globo “No Limite”. Ele participou da segunda edição do “Big Brother Brasil” e é atleta profissional, sendo tetracampeão de paracanoagem.

A notícia foi apresentada na manhã da Globo, e Fernando deixou um recado para os espectadores do “Mais Você”: "Que ano-novo, né? Começar o ano com essa notícia, acho que não poderia ser melhor, não poderia começar melhor. Estar à frente de um programa que eu sempre fui fã, que eu sempre admirei e sempre quis estar presente. E agora vou estar aí, comandando esse barco, logo eu, um cara que sempre viveu à beira do limite, sempre quebrando o limite o tempo inteiro", começou o ex-BBB de 40 anos.

"Agora estarei aí tentando extrair dos participantes o melhor que eles têm para dar. E olha, se preparem para um 'No Limite' bem mais competitivo, muito mais radical e intenso. Até porque quem vai estar puxando esse limite vai ser eu", brincou.