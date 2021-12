BBB: Saiba quais são as perguntas feitas durante a seleção para entrar no reality

Já se perguntou o que algum participante do Big Brother Brasil respondeu para o Boninho durante a seleção para conseguir uma vaga no reality? Se sim, você não é o único. O processo de seleção para a casa mais vigiada do país atrai a curiosidade dos amantes do programa, que sempre se questionam o que algum 'vilão', 'planta' ou 'mocinho' fez para disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Pensando nisso, confira algumas perguntas que são feitas durante a seleção dos participantes. As informações são do Leo Dias, do Metrópoles.

1 - Por que você deve ser selecionada para casa?

2 - Como você reage à pressão?

3 - Você faria além do que pensa pelo prêmio?

4 - Ficaria com alguém na casa?

5 - Trairia seu parceiro na casa?

6 - O que poderia fazer você desistir?

7 - Como você é com a família?

8 - Como você é nos relacionamentos amorosos?

9 - O que te deixa feliz?

10 - O que te deixa triste?11 - Qual hobby você gosta de fazer?12 - O que você não admite que faça com você?13 - Até onde você suporta algo?14 - Qual seu maior sonho?15 - Faria tudo pelo prêmio?16 - O que vale mais caráter ou dinheiro?17 - Faz uso de drogas?18 - Faz uso de remédios controlados?19 - Qual sua relação com a bebida?20 - Tem limite na hora de beber?21 - Já teve algum problema em relação a excesso de bebida?22 - Tem alguma limitação física ou de saúde?

