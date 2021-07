Boninho anuncia últimas vagas para BBB 22

Boninho, diretor geral do Big Brother Brasil, anunciou em seu Instagram as últimas vagas para pessoas da região Sudeste se inscreverem para a seletiva que escolherá os participantes da próxima edição do reality. As inscrições nas outras regiões do Brasil já foram encerradas.

"Corre lá", escreveu ele, e em uma hora o post teve quase dez mil comentários, muitos deles de famosos. O ator Marcelo Serrado e a influencer Camilla de Lucas marcaram amigos, que se animaram com a oportunidade; Eri Johnson brincou que estará na casa em 2022, "dessa vez eu vou", e Carla Diaz disse "já me inscrevi" , ela esteve no programa este ano.

"Não estou conseguindo me inscrever!", avisou Jojo Todynho, que recentemente esteve confinada em outro reality, A Fazenda, da Record, e saiu vitoriosa, e Sidney Magal se ofereceu para participar: "Me chama que eu vou".