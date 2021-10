Globo ‘afasta’ André Marques do reality ‘No Limite’ e terá novo apresentador

A TV Globo anunciou, nesta quinta-feira (28), que André Marques não será mais apresentador do reality show "No Limite" em 2022. A informação foi confirmada pela emissora carioca ao UOL.

Em uma nota, a Rede Globo adiantou que logo logo os telespectadores conhecerão o novo comandante do reality show. Quanto a André Marques, continuará à frente de 'The Voice Brasil' e, a partir de fevereiro, assumirá também o 'The Voice +'.