No Limite Amazônia: há 23 anos vice-campeã Pipa comia oito olhos cabra em reality, relembre

Ao ser anunciada como participante do 'No Limite Amazônia', Pipa fez o público puxar na memória a sua participação no primeiro 'No Limite' da história, em 2000. Na ocasião, ela conquistou o segundo lugar, ao perder a mandala do elemento “água” no mar.

O programa foi gravado no Ceará.

Foi nessa edição, que o público se chocou com os participantes comendo oito olhos de cabra e foi com certeza uma das experiências mais marcantes para ela: "Lembro de como o grupo me acolheu quando comi os oito olhos de cabra e com isso ganhamos um sabonete. Aprendi a valorizar mais a condição que tenho, me fez amadurecer muito”.

Mais de duas décadas após o reality show da TV brasileira, a vice-campeã retorna para mais um desafio e acredita que essa vivência anterior será importante.

"Quando nos despedimos da Andrea e a da Juliana (as outras finalistas), fomos separadas: eu e a Elaine. Cada uma passou a noite sozinha. E aquilo pra mim foi muito intenso. Ali, eu perdi realmente todas as energias e já fui muito descontrolada, muito desestabilizada para a Final", disse ao Gshow ao lembrar da final.