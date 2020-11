Muito emocionada, Ana Maria Braga dedica 'Mais Você' a Tom Veiga: 'perdi meu filho'

O programa Mais Você, da Rede Globo, começou na manhã desta segunda-feira (02) com a habitual voz estridente e animada do papagaio Louro José. Mas diferente do habitual, dessa vez, o programa foi em homenagem à despedida de Tom Veiga, que morreu nesse domingo (01).

Leia também

Ana Maria ficou sabendo da morte de Tom Veiga na estrada

Com um clipe musical do personagem, o programa iniciou de forma animada, relembrando os momentos de Tom no programa.

Em seguida, entra Ana Maria Braga, visivelmente emocionada e chorando muito, mas ainda assim, tentando manter um clima animado em homenagem ao amigo de tantos anos. "Um filho amado, que tive do meu lado nos últimos 25 anos, que deu vida a uma ideia. Eu perdi meu filho, pois eu sempre considerei o Tom e o Louro assim", disse a apresentadora. "Dói muito", completa.

Além da apresentadora, o programa contou com depoimentos de vários artistas, amigos e membros da produção do programa.