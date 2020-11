Ana Maria ficou sabendo da morte de Tom Veiga na estrada

A assessoria de Ana Maria Braga divulgou que a apresentadora ficou sabendo da morte do colega Tom Veiga no carro, enquanto estava na estrada de volta de sua fazenda na cidade de Bofete, no interior de São Paulo, para sua casa na capital paulista. Ana Maria ainda está muito abalada e não quer falar com a imprensa.

Leia mais: Artistas e jornalistas prestam homenagens a Tom Veiga, intérprete do Louro José

Ainda não se sabe se o programa “Mais Você’’, dividido entre Ana e Tom, que dava vida a Louro José, vai ao ar nesta segunda-feira (2).

Em seu perfil no Instagram, Ana Maria publicou uma mensagem para o amigo: “Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração”.

Tom dividia a cena com Ana Maria na Globo há pelo menos 20 anos. Eles também já trabalharam juntos na Record. A dupla era amiga também fora da TV. As risadas e brincadeiras de Ana Maria e Tom contagiavam o público e muitos momentos dos dois renderam memes na internet.