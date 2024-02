Morre Tony Goes, jornalista e roteirista do programa Video Show

Morreu nesta quinta-feira (15), aos 63 anos, o jornalista e roteirista Tony Goes. A informação foi confirmada pelo irmão, Zico Goes, e divulgada pela Folha de São Paulo, veículo no qual Goes trabalhava como colunista. O profissional, que já atuou no programa Video Show, da TV Globo, faleceu por complicações ocasionadas de um câncer no intestino que ele tratava desde 2021.

VEJA MAIS

Tony tinha um tumor que inicialmente estava localizado no intestino. Nas últimas semanas, a doença sofreu metástase e atingiu o fígado, causando falência hepática em Tony. Até o momento, ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento do colunista.

Quem era Tony Goes?

Tony Goes nasceu no Rio de Janeiro em 1960 e, ainda criança, se mudou para São Paulo, estado onde estudou e se formou em publicidade. Ainda no início da carreira, ele se especializou na área da indústria da TV e escreveu séries de humor e diversos programas, como o Video Show, exibido até o ano de 2019.

A última produção de Tony foi em 2020, para a plataforma HBO. Na época, o roteirista assinou a série "12 moedas", que investigava a mudança de moedas no Brasil desde 1822.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)