Manauara fala 'égua' em discussão e ex de Neymar se sente ofendida, em 'A Fazenda'

Saory Cardoso e Tamires Assis protagonizam discussão acalorada na nova temporada, gerando debate entre os peões sobre o uso da gíria regional

Riulen Ropan
fonte

O desentendimento começou quando, segundo Tamires, Saory teria rido dela em um momento sério. (Foto: Reprodução / RecordPlus)

O clima em "A Fazenda 17" já começou a esquentar. A nova temporada do reality da Record TV mal começou e um bate-boca entre as participantes Saory Cardoso e Tamires Assis já dominou as redes sociais. O uso da palavra "égua" deixou a discussão ainda mais intensa.

O desentendimento começou quando, segundo Tamires, o ex-affair de Neymar teria rido dela em um momento sério. No entanto, os ânimos ficaram ainda mais à flor da pele quando a manauara Tamires Assis usou a expressão "égua" durante a discussão. Saory Cardoso se sentiu ofendida, interpretando a palavra como um insulto pessoal.

"Eu estava resolvendo um assunto e parecia que você estava rindo, égua", disse a peoa, usando a gíria para reforçar sua frustração.

Saory, por sua vez, reagiu de forma afiada: "A baia está te enlouquecendo. Você é louca e sem educação. Eu ri para a Gaby e você achou que era para você", respondeu, mantendo a postura de que a palavra "égua" era inaceitável.

O desentendimento escalou, e a discussão sobre o significado da gíria "égua" virou pauta entre outros participantes. Dudu Camargo tentou mediar a situação, explicando que "égua" é uma expressão regional e não um insulto. No entanto, nem todos concordaram com a explicação.

Rayane questionou se Dudu estava "passando pano", enquanto Renata, outra participante, destacou que, embora a palavra exista, o contexto em que foi usada não foi apropriado. Apesar das justificativas, Saory manteve sua posição, afirmando que se sentiu ofendida com o uso do termo "égua".

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

