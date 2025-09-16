Quem é Renata Muller, confirmada em 'A Fazenda 17' e ex-mulher de Victor Pecoraro?

Renata Muller foi anunciada, na segunda-feira (15), como uma das participantes da 17ª edição do reality show A Fazenda, exibido pela TV Record. A influenciadora digital acumula mais de 200 mil seguidores e produz conteúdos sobre maternidade, receitas, lifestyle e a rotina com as filhas Sophia, de 15 anos, e Rebekah, de 9.

Renata ganhou notoriedade ao ser casada com o ator Victor Pecoraro entre 2012 e 2021. A separação do casal repercutiu nas redes sociais após ela acusar o ex-marido de traição com a Miss Brasil 2009, Rayanne Morais.

Separação de Victor Pecoraro ganhou repercussão

Em 2022, Renata contou em seu perfil que desconfiou da aproximação entre o ex-marido e Rayanne ao ver fotos dos dois durante gravações no Sul do Brasil. Segundo ela, as imagens mostravam os dois se beijando enquanto ainda estavam casados.

Rayanne Morais negou a versão e afirmou que o relacionamento com Pecoraro só começou após o término oficial com Renata. A polêmica voltou à tona durante a participação do casal no reality Power Couple Brasil 7, da Record.

Renata Muller em 'A Fazenda 17'

Na estreia da nova temporada de A Fazenda, a Record confirmou o nome de Renata Muller entre os 26 participantes. O programa é apresentado por Adriane Galisteu e vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h. O vencedor da disputa levará o prêmio de R$ 2 milhões.