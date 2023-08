Liberou! Confira a lista dos possíveis longas brasileiros que podem ir ao Oscar

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou, nesta segunda-feira (28), uma lista de filmes que buscam uma indicação para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2024. No total, foram 28 filmes selecionados. A comissão de seleção da Academia realizará duas reuniões nas próximas semanas e o resultado final será anunciado em 12 de setembro.

Entre os destaques da lista está o documentário "Retratos Fantasmas", dirigido por Kleber Mendonça Filho, que está em exibição nos cinemas. Além disso, a lista inclui cinebiografias como “Angela”, com Isis Valverde interpretando Ângela Diniz, e “Nosso Sonho”, que aborda a história de Claudinho e Buchecha. O filme "Regra 34", de Julia Murat, vencedora do Festival de Locarno do ano passado, também está entre os pré-selecionados.

Na edição anterior do Oscar, o filme "Marte Um", dirigido por Gabriel Martins, foi escolhido para representar o Brasil, mas acabou não sendo incluído na lista final de indicados.

Confira a lista completa:

“A primeira morte de Joana”, de Cristiane Oliveira

“Angela”, de Hugo Prata

“Chef Jack, o cozinheiro aventureiro”, de Guilherme Fiuza Zenha

“Elis & Tom, só tinha de ser com você”, de Roberto de Oliveira

“Estranho caminho”, de Guto Parente

“Jair Rodrigues - Deixa que digam”, de Rubens Rewald

“Mais pesado é o céu”, de Petrus Cariry

“Medusa”, de Anita Rocha da Silveira

“Ninguém é de ninguém”, de Wagner de Assis

“Noites alienígenas”, de Sergio de Carvalho

“Nosso sonho”, de Eduardo Albergaria

“O alecrim e o sonho”, de Valerio Fonseca

“O espaço infinito”, de Leo Bello

“O faixa preta - A verdadeira história de Fernardo Tererê”, de Caco Souza

“O homem cordial”, de Ibere Carvalho

“O mestre da fumaça”, de André Sigwalt e Augusto Soares

“O rio do desejo”, de Sergio Machado

“Pedágio”, de Carolina Markowicz

“Perdida”, de Luiza Shelling Tubaldini

“Perlimps”, de Alê Abreu

“Raquel 1:1”, de Mariana Bastos

“Regra 34”, de Julia Murat

“Retratos fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho

“Segundo tempo”, de Rubens Rewald

“Sinfonia de um homem comum”, de José Joffily

“Tia Virginia”, de Fabio Meira

“Tração”, de André Luís

“Urubus”, de Claudio Borrelli