Jamie Foxx fala pela primeira sobre internação grave: ‘Fui ao inferno e voltei’

O ator Jamie Foxx, 55 anos, publicou, no final da noite desta sexta-feira (21) no Instagram, um relato sobre a sua internação, ocorrida em abril deste ano. Esta foi a primeira vez que o vencedor do Oscar com o filme "Ray" falou sobre o assunto e confirmou a gravidade da situação. Ele agradeceu o apoio dos fãs e relatou que a sua experiência “infernal”. Confira!

Na legenda do vídeo escreveu: “Thank u a billion to everybody… been a long road but all the prayers great people and God got me through….” , que em português quer dizer: "Muito obrigado a todos… foi um longo caminho, mas todas as orações, pessoas excelentes e Deus me ajudaram”, disse.

Jamie gravou um vídeo self e emocionado disse: “Passei por algo que pensei que nunca passaria. Eu sei que muitas pessoas estavam esperando ou querendo ouvir uma atualização, mas para ser honesto com vocês, eu não queria que vocês me vissem como aquele homem. Quero que vocês me vejam rindo, me divertindo, festejando, contando uma piada, fazendo um filme ou um programa de televisão. Eu não queria que vocês me vissem com tubos saindo de mim e tentando descobrir se eu iria sobreviver”, contou.

Até o momento o ator não revelou a causa de sua internação, mas disse que está se recuperando. E ainda agradeceu a sua irmã e sua filha por salvarem sua vida: “Por causa delas, Deus, e muitos médicos excelentes, consigo fazer este vídeo para vocês”, finalizou.

Jammie se tornou vencedor do Oscar em 2005, após interpretar Ray Charles no filme biográfico intitulado "Ray". Na época de sua internação a comoção entre o público foi muito grande. Confira o vídeo com o relato: