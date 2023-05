O ator Jamie Foxx está internado há quase um mês e família pede orações

Enquanto gravava o filme "Back in action", em Atlanta, Jamie Foxx, 55, precisou ser hospitalizado. Ele segue no hospital há quase um mês e, nesta quarta-feira (3), o site TMZ publicou que sua exata condição de saúde segue em segredo e que amigos e familiares de Foxx estariam pedindo orações aos fãs.

A imprensa americana afirma que o vencedor do Oscar por "Ray" teria sofrido um "colapso absoluto" após ser alvo de um golpe no set do filme "Back in action", do qual também era produtor. Dias depois de ir para o hospital, Jamie Foxx foi substituído por um ator e um dublê no longa, segundo o TMZ.

Os boatos são de que o clima no set era conturbado, que o ator demitiu quatro membros da equipe, e a polícia investiga um suposto roubo no valor de 33 mil libras do ator.