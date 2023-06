Morre Alan Arkin, vencedor do Oscar por 'Pequena Miss Sunshine'

O ator Alan Arkin, ganhador do Oscar pelo filme “Pequena Miss Sunshine”, morreu aos 89 anos. A informação foi confirmada pelos filhos do artista, Adam, Matthew e Anthony, nesta sexta-feira (30). A causa do óbito não chegou a ser divulgada.

No documento, os filhos de Alan afirmam que o pai era de “uma força da natureza e talento único, tanto como artista quanto como homem”. Além disso, disseram que o pai sempre foi um homem, pai, avô e bisavô “amoroso e adorado”, acrescentando que a falta do ator será profundamente sentida por todos.

Relembre os principais trabalhos

Arkin teve sucesso no cinema com a paródia da Guerra Fria “Os russos estão chegando! Os russos estão chegando”, em 66. Mas a grande vitória veio com o prêmio de melhor ator coadjuvante por “Pequena Miss Sunshine”, em 2006. Ele interpretou Edwin Hoover, o avô da menina Olive.

Em 2013, ele recebeu mais uma indicação ao Oscar por "Argo". No filme dirigido e protagonizado por Ben Affleck, Alan interpretou Lester Siegel, um produtor de Hollywood.

Dentro os seus trabalhos também está o filme brasileiro "O que é isso, companheiro?", de Bruno Barreto. No longa de 1997, Arkin interpretou Charles Burke Elbrick, ex-embaixador americano sequestrado por um grupo de guerrilheiros.