'Isle of the Dead': série derivada de 'The Walking Dead' traz de volta personagens clássicos

Uma nova série derivada do sucesso "The Walking Dead" vem sendo desenvolvida pela AMC. A produção leva o nome de "Isle of the Dead", e traz de volta os personagens Maggie e Negan, lutando contra zumbis na Big Apple. A trama é ambientada em Nova York.

"Isle of the Dead" vai imaginar uma Manhattan há muito tempo cortada do continente, já que está cheia dos zumbis. A primeira temporada terá seis episódios, que serão lançados na AMC e AMC+.

A série já ganhou um cartaz, que mostra uma porta com as inscrições “Não abra. Mortos lá dentro”. Veja:

Isle of the Dead (Divulgação)

A produção terá como protagonistas duas estrelas de "The Walking Dead", Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, que vão reviver seus personagens Maggie e Negan. O escritor da série e co-produtor executivo é Eli Jorné, que atuará como showrunner.