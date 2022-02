Frio mata pais de atriz de ‘The Walking Dead’

A atriz Alicia Witt, que atuou nas séries “The Walking Dead” e “Orange is the New Black”, perdeu os pais recentemente, mas somente agora o assunto veio à tona. O site Just Jared publicou que Robert Witt , de 87 anos, e Diane Witt , de 75 anos, tiveram uma “provável arritmia cardíaca” devido a hipotermia causada pelo intenso frio do inverno americano.

Os corpos do casal foram encontrados na residência em que viviam, na cidade de Worcester, no estado de Massachusetts, na véspera do Natal de 2021. Um familiar esteve no local a pedido de Alicia, que há dias não conseguia falar com os pais.

De acordo com a publicação, Robert e Diane estavam tendo problemas com o sistema de aquecimento da casa e usavam um aquecedor portátil. Além disso, há informações que os dois também estavam doentes, o que pode ter contribuído para o desfecho.