Globo tira 'Zorra' do ar sem direito a despedida após caso Marcius Melhem

A Globo tomou uma atitude definitiva após a repercussão da reportagem da Revista Piauí, que detalhou os relatos de assédio sexual e moral atribuídos a Marcius Melhem. A emissora carioca tirou do ar, sem chance de despedida, o "Zorra". A última edição do programa humorístico foi ao no sábado (6).

A preocupação com o caso virou tamanha que o "Jornal Nacional" e o "Jornal da Globo" exibiram um comunicado citando a reportagem da revista, as redes sociais de Dani Calabresa - que fez a primeira denúncia para a direção - e a entrevista do ex-diretor ao "UOL".

O programa já teve o fim decretado em outubro, mas a data de exibição de seu último episódio não havia sido divulgada. Entre alguns dos atores, havia a expectativa de que a atração seguisse por mais duas semanas. Há esquetes gravados que não chegaram a ser exibidos. A nova temporada contou com os reforços de Marisa Orth e Diogo Vilela, que ficaram no ar por apenas quatro meses.

O fim do "Zorra" confirma a grande implosão do departamento de humor da emissora, iniciada após a saída de Melhem da direção do departamento. Todos os programas criados pelo ator e roteirista foram cancelados pela Globo. Nem mesmo quadros como o "Isso a Globo Não Mostra" ou o remake da "Escolinha do Professor Raimundo" se salvaram.

Um novo humorístico vem sendo desenvolvido sob o comando de Antonio Prata vem sendo desenvolvido pelo canal. A estreia está prevista para maio.Com o fim do "Zorra", boa parte do elenco do programa será dispensado após o final deste ano. O "Altas Horas" assumirá o lugar da atração e passará a ir ao ar mais cedo a partir desta semana.