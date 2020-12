Marcius Melhem mostrou pênis e tentou agarrar Dani Calabresa em bar, diz revista

Publicada nesta sexta-feira (4), reportagem da Revista Piauí revela detalhes de casos de assédio sexual que envolvem o ator e ex-humorista da Globo, Marcius Melhem. O comediante foi afastado da Globo após as acusações de Dani Calabresa, que protagoniza grande parte dos relatos.

A matéria tem início com a festa e comemoração ao centésimo episódio do programa Zorra, depois de sua reformulação em 2015. Na celebração, Marcius teria encurralado a Dani no banheiro, querendo beijá-la à força, imobilizando-a, tirando seu pênis da calça, o deixando à mostra. Ao se desvencilhar do comediante, Dani foi amparada por Luís Miranda e George Sauma, que na época também faziam parte do elenco do programa.

De acordo com a Revista Piauí, outro caso aconteceu no mesmo ano. A atriz se preparava para gravar uma sátira inspirada no seriado Baywatch, episódio o qual Dani usaria um maiô vermelho. Melhem teria entrado no camarim da atriz afirmando que “foi dar uma conferida no figurino”, deixando ela constrangida. Ele, inclusive, teria impedido o crescimento de Calabresa na Globo, vetando a entrada dela em um programa de Miguel Falabella e colocando empecilhos numa atração proposta pela atriz, uma versão do Furo MTV.

Apenas em 2019, quando decidiu deixar o Zorra e passar uma temporada nos Estados Unidos, Dani Calabresa teve coragem de denunciar os fatos, que foram levados para a chefe de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico (DAA), Monica Albuquerque. A revista revela que a primeira decisão em relação ao fato foi recomendar uma terapia ao acusado, sem nenhuma advertência.

As acusações ganharam força quando passaram por Carlos Henrique Schroder, diretor da área de Entretenimento, Esporte e Jornalismo da emissora, que determinou a realização de uma investigação. Durante a apuração, novos casos contra o então diretor de humor da emissora apareceram: três atrizes falaram do incômodo de contracenar com ele e citaram situações em que Melhem passava o pênis ereto nelas.

A reportagem ressaltou que Marcius Melhem não quis dar entrevista, alegando que “a sentença” do caso “já estava dada”. Além disso, o ator também disse que pediria desculpas a quem magoou, mas que teria o direito de saber quem são essas pessoas.