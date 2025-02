Fernanda Bande relembra treta com Alane Dias no BBB e faz deboche

Os ex-BBBs Fernanda Bande, Arthur Aguiar e Babu Santana participaram do Sincerão do BBB 25 nesta segunda-feira (17). O trio foi jurado do Jogo da Discórdia e avaliou o desempenho dos atuais confinados. Durante o programa, a "Loba" relembrou uma treta que teve com a sister Alane Dias na edição de 2024. Em conversa com Arthur Aguiar e Babu Santana, Fernanda contou sobre o episódio em que brigou com a paraense após Alane entupir o vaso do banheiro.

VEJA MAIS

“O banheiro de vocês entupia?”, questionou Babu. “Você tá perguntando pra mim se entupia? Pra mim? A Alane entupiu o banheiro inteiro! […] Ela que estragou o vaso! Depois disso nunca mais foi o mesmo! E a Bia que subia no vaso!”, relembrou Fernanda, aos risos. A ex-sister protagonizou uma briga feia com Alane devido ao tema e debochou da colega devido à situação.

Na dinâmica do Sincerão, os convidados usaram placas “Mandou bem” e “Pipocou” para avaliar o comportamento dos confinados. Os brothers considerados “pipoqueiros” pelo trio receberam bombas de fumaça e banho de geleca como punição.