Exclusivo: Streaming grava série para a COP 30 e Globo prepara novas produções em Belém

Durante uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o dançarino e professor de dança Rolon Ho revelou que está participando de uma minissérie que abordará a culinária, música, dança e cultura de Belém, com vários episódios. Ele destacou que a produção, ainda a ser divulgada, mostrará a riqueza cultural da região e promete surpreender o público.

“Vai estar rolando uma minissérie aí de vários episódios de culinária, né, da nossa cultura. Vai ter também música e dança. Então a gente vai estar participando aí, aguardem!”, contou Rolon Ho, sem entrar em mais detalhes.

A reportagem apurou que as gravações da minissérie estão sendo feitas por uma plataforma de streaming em Belém. A realização do projeto está relacionada à COP 30, que será realizada pela primeira vez na América Latina, e na capital paraense. A previsão é que a produção estreie no segundo semestre.

Rolon também revelou que a Globo deve capitanear novas produções na região e demonstrou confiança no protagonismo dos artistas locais. “Estamos prontos para contribuir com a COP 30 e qualquer outro grande evento que venha por aí. Nossa arte tem muito a oferecer e merece ser reconhecida”, concluiu.

