Ex-repórter da Globo e do SBT, Maria José Sarno morre aos 63 anos

A ex-repórter da Globo e do SBT Maria José Sarno morreu em São Paulo nesta segunda-feira (3) em consequência de um câncer. A jornalista tinha 63 anos, deixa marido e um filho. Maria Sarno era presença constante nos telejornais nas décadas de 1990 a 2000. Depois, assumiu a função de editora na GloboNews.

Maria Sarno saiu do Grupo Globo em 2017, quando passou a se dedicar a um consultório terapêutico. Ela se graduou em Psicologia ao longo dos anos na TV.

“Maria José Sarno, a repórter que enxergava a realidade com o coração generoso treinado na sua experiência com as comunidades eclesiais de base. A nossa querida colega Zezé, que reinventou a vida ensinando o melhor jornalismo para as novas gerações”, postou no Instagram a repórter da Globo Graziela Azevedo.

“Como se fosse pouco tudo o que fez e ensinou ainda foi estudar Psicologia na maturidade para ajudar ainda mais gente. Lutou bravamente contra os males do corpo e descansou deixando muitos amigos e muitas histórias.”