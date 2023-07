Morre Sepúlveda Pertence, ministro aposentado do STF, aos 85 anos

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Sepúlveda Pertence, morreu aos 85 anos, neste domingo (2), após internação no Hospital Sírio Libanês, em Brasília (DF). A morte foi por falência múltipla dos órgãos. As informações foram divulgadas por meio do Correio Braziliense, que apurou que Pertence tinha dois desejos: ser velado no STF e ser enterrado na Ala dos Pioneiros no cemitério de Brasília.

Conheça a trajetória de Sepúlveda Pertence

Nascido em Sabará, Minas Gerais, o magistrado foi nomeado para o STF em 1989, no governo do ex-presidente José Sarney. No ano seguinte, ele foi indicado para Juiz Substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 1991 tornou-se juiz efetivo do TSE, assumiu a vice-presidência e, de junho de 1993 a novembro de 1994, exerceu a presidência da Corte Eleitoral.

Sepúlveda, que se aposentou em 2007, também atuou na defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018. Ao lado de Cristiano Zanin, o ministro aposentado atuou no caso da Operação Lava Jato.

Educação

Ele tornou-se Bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1960. E, 1962 a 1965, na participou como auxiliar docente dos cursos de Introdução à Ciência do Direito, Direito Constitucional e Direito Penal, na Universidade de Brasília.

Vida política

Sepúlveda também já exerceu o cargo de Procurador-Geral da República, nomeado em março de 1985. Já em 2007, ele foi indicado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva para exercer a função de membro da Comissão de Ética Pública, com mandato de três anos.