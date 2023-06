Morre Alysson Paolinelli, um dos fundadores da Embrapa

Um dos fundadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli, faleceu nesta quinta-feira, 29, aos 86 anos de idade, em Belo Horizonte (MG). Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), entidade que Paolinelli presidia, o ex-ministro apresentou complicações após uma cirurgia no fêmur.

Paolinelli estava internado há cerca de 30 dias no Hospital Madre Tereza, em BH. De acordo com a Embrapa, ele deixa um importante legado para o agronegócio no Brasil:

"É inegável a liderança de Paolinelli na agricultura brasileira. Ele sempre acompanhou de perto e apoiou a Embrapa. Nossos gestores e empregados se solidarizam com a família e com todos os atores do agro nacional que têm em Alysson Paolinelli essa referência do setor", declarou a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá.

A empresa pontua que Paolinelli é um dos principais responsáveis pela introdução da tecnologia e da pesquisa na produção agrícola. "Com isso, contribuiu para que o Brasil se tornasse uma potência no setor. Nos últimos anos, Paolinelli ficou conhecido por sua defesa da segurança alimentar mundial. Essa sua bandeira o fez ser indicado ao prêmio Nobel da Paz em 2021", informa em nota oficial.