Leandro, neto de Robert De Niro, morre aos 19 anos

O ator Leandro, 19 anos, neto do também ator Robert De Niro, morreu hoje, 3, e a informação foi confirmada pela mãe do jovem, Drena, filha adotiva de De Niro. A causa da morte ainda não foi revelada. A mãe fez uma postagem em seu Instagram oficial lamentando o falecimento do filho.

"Eu gostaria que apenas o amor pudesse salvá-lo. Meu lindo e doce anjo. Eu te amei além das palavras ou descrição desde o momento em que te senti na minha barriga. Você tem sido minha alegria, meu coração e tudo o que sempre foi puro e real em minha vida. Eu gostaria de estar com você agora. Eu queria estar com você", escreveu a filha de Robert De Niro no Instagram.

