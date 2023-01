BBB 23: Casa de Vidro começa na terça-feira (10) e Boninho revela detalhes sobre a dinâmica; veja

Com estreia prevista para a próxima segunda (16), o "Big Brother Brasil 23" já movimenta a web com os “spoilers” divulgados por Boninho. Nas redes sociais, o diretor do reality show decidiu fazer outras revelações e contar detalhes da famosa Casa de Vidro, como o local onde a estrutura será montada, em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e como será a dinâmica deste ano.

Este ano, pela primeira vez, a Casa de Vidro será montada antes do "BBB" começar. Segundo Boninho, quem não puder ir até o local observar os participantes, há a opção de acompanhar pelo streaming Globoplay a estreia da dinâmica.

"É isso aí, Big Brother começando. Casa de Vidro amanhã no Via Parque [shopping]. Você pode vir aqui conferir ou, então, você pode conseguir pelo Globoplay e Pay Per View 24 horas por dia para dar esse gostinho", disse o diretor Boninho.

Em seguida, Boninho também explicou como funcionará o jogo e a votação dentro da Casa de Vidro. "A dinâmica é super simples. Escolher um casal, uma dupla. E está aí a grande brincadeira. Esse é o comecinho para vocês entenderem o que vai começar", completou ele.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)