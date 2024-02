BBB 24: o que rolou na madrugada deste domingo(25/02)? Choro e climão dominaram a noite

A Festa que rolou na madrugada deste domingo (25) foi repleta de emoção, choro e também climão no BBB 24. Apesar da tensão, alguns brothers e sisters ainda conseguiram se divertir e fugir da ansiedade pré-formação de paredão, que vai acontecer também nesta noite.

VEJA MAIS

Os shows de Xande de Pilares e Joelma, que rolaram na festa do BBB 24, deram o que falar durante a madrugada. Quando o cantor chegou ao palco para iniciar as apresentações, Beatriz correu e fez menção de subir para ficar mais próxima. Leidy Elin e Alane impedem a vendedora. Mas a emoção continuou pois ao ouvir a música 'Tá Escrito', Beatriz não conteve as lágrimas. Davi segurou a vendedora que chorava copiosamente.

Climão

Após o grandioso show de Xande de Pilares, a situação envolvendo Beatriz parece ter incomodado alguns brothers. Giovanna e Michel comentam a atitude da sister e, sem citar nomes, falam em ‘climão’ durante a apresentação.

Michel disse: “O problema é que todo mundo vê, entendeu?”. Giovanna também solta algumas críticas. “Estraga o clima, todo mundo fica preocupado. Todo mundo ficou no maior climão ali na festa, o Xande já ficou voltando para trás porque ele sabe que não pode, ela sabe que não pode... Não é novidade para ninguém”, diz Giovanna.

Desconexão

Apesar de várias conversas sobre o jogo e o clima de incômodo entre os brothers, Fernanda aproveitou a noite para dançar e se divertir sem se preocupar com a possibilidade de estar na mira para ir ao paredão.

Michel destacou isso ao comentar com a sister o fato dela ter se jogado na pista de dança. “Você fica gigante dançando. Você tem que ficar assim todo dia”, incentiva o brother.

Fofoqueiro?

Ainda durante a festa, Michel, Giovanna e Isabelle conversam sobre o fim de affair que existia entre a nutricionista e MC Bin Laden. Enquanto o trio refletia sobre a postura do cantor no BBB 24, Davi se aproximou e tentou participar da conversa. Ao ver a movimentação do brother, a mineira pausou o assunto.

Giovanna ficou em silêncio olhando para o motorista de aplicativo, que continuou se aproximando até que a sister disse três vezes seguidas: “Eu estou conversando”. “Tá”, respondeu Davi. O brother se retira e, enfim, o assunto sobre o relacionamento da nutricionista com o funkeiro continua.