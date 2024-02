BBB 24: Michel escolhe Lucas Henrique e MC Bin Laden para castigo do monstro

Lucas Henrique e MC Bin Laden são os monstros da semana no BBB 24. Os brothers foram escolhidos para o sétimo castigo do monstro por Michel, vencedor da prova do anjo deste sábado (24). Além dos castigados, o professor de Geografia também escolheu Giovanna, Isabelle e Raquele para o Almoço do Anjo.

"Monstro Gênios da Lâmpada. O Anjo deve transformar dois participantes em gênios da lâmpada. Sempre que tocar a música do Monstro, os gênios precisam voltar para a sua preciosa lâmpada mágica. Eles vão ficar do lado dela até que a música pare. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a Xepa", explicou o mineiro diante dos participantes e dos novos monstros que, claro, não gostaram nada.