BBB 24: Michel vence prova do anjo pela terceira vez

Michel venceu a Prova do Anjo pela terceira vez consecutiva no BBB 24, numa prova acirrada ocorrida neste sábado (24). Com isso, o brother ganhou imunidade e também o direito de imunizar mais uma pessoa. Além disso, Michel escolheu Lucas Henrique e MC Bin Laden para o sétimo Castigo do Monstro da temporada.

Na prova desta semana do BBB24, os brothers precisaram enfrentar um labirinto para procurar seis frascos guardados dentro de armários. Ao encontrar todos os frascos, os brothers tinham que colocá-los dentro de uma caixa na saída do labirinto e apertar o botão final.

Michel completou a prova em 1 minuto, 7 segundos e 292 milissegundos e derrotou Giovanna, Wanessa, Yasmin, Matteus, Leidy Elin, Pitel, Rodriguinho, Fernanda e MC Bin Laden.

Essa é a terceira vez seguida que o brother conquista o Anjo. O anúncio sobre a imunidade será feito no domingo (25), antes da formação do paredão.