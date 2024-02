BBB 24: Leidy arremata poder coringa, entenda qual a sua grande vantagem

Na manhã deste sábado (24), os participantes disputaram o poder coringa que concede fazendo pequenas apostas. Antes de realizar os lances, cada brother participou de um jogo de sorte que poderia lhe tirar estalecas. Embora a sister tenha garantido uma vantagem no jogo, ganhou também uma grande responsabilidade.

VEJA MAIS:

A sister Leidy levou a melhor na dinâmica e ganhou uma vantagem crucial nessa fase do jogo. Agora pode indicar outro participante direto para o paredão.

Antes da participante sair vitoriosa, o maior lance era o de Matteus com 2500 estalecas, seguido por Pitel com 2240. A campeã da dinâmica apostou todas as suas fichas e levou o poder com um lance de 2760 estalecas.