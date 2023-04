Apresentador Sikêra Jr. é demitido de emissora após polêmicas e queda na audiência

A RedeTV! anunciou, por meio de uma nota oficial, o fim do contrato com o apresentador Sikêra Jr., o que também afeta a emissora de TV A Crítica e a transmissão do programa "Alerta Nacional" em rede nacional. Até o momento, Sikêra Jr. não se pronunciou sobre o assunto publicamente, mas postou no Instagram um folder do atual programa com pontos de interrogação, logo após a confirmação de seu desligamento pela RedeTV!. Confira:

Sikêra Jr. iniciou sua trajetória na TV A Crítica em junho de 2019, apresentando o programa policial Alerta Amazonas. Em dezembro do mesmo ano, fechou contrato com a RedeTV! para apresentar o programa em rede nacional com o novo nome "Alerta Nacional", que estreou em janeiro de 2020. O programa se tornou um sucesso de audiência, tanto na televisão como nas redes sociais, gerando memes e vídeos virais sobre o apresentador e seu programa.

No entanto, o programa começou a enfrentar críticas e a perder audiência após Sikêra Jr. fazer diversas declarações controversas, culminando em uma solicitação de prisão por crime de racismo pelo Ministério Público Federal. A situação se agravou quando vários patrocinadores optaram por deixar o programa, com medo de danos à imagem de suas marcas.