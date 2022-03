Sikêra Jr. é condenado a pagar R$ 300 mil a Xuxa por danos morais

Xuxa venceu uma batalha na Justiça contra Sikêra Jr. e o apresentador da Rede TV! foi condenado, juntamente com a emissora, a pagar R$ 300 mil como indenização à cantora por danos morais. A decisão foi ajuizada em primeira instância, na quinta-feira (24), e ainda cabe recurso. As informações são da Folha de São Paulo.

"Destacam-se, ainda, as críticas a esse tipo de jornalismo, de desprestígio à pessoa em detrimento da análise argumentativa de suas ideias, em programas muito mais de entretenimento do que informativo, camuflando-se ofensas desmedidas na narrativa jocosa", registrou a juíza Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano, da 3º Vara Cível de Osasco, em São Paulo.

A magistrada julgou procedente o pedido da apresentadora e criticou programas como o “Alerta Nacional”, comandado por Sikêra.

Para a juíza, apresentadores como Sikêra "postam-se acima do bem e do mal e, sem refletir ou ponderar sobre o que dizem e nas consequências de seus atos, estão sempre prontos a atacar, com suas línguas ferinas, o cidadão honesto e o desonesto, colocando a todos no mesmo patamar, sem o mínimo respeito à honra e à dignidade humanas".

Xuxa havia pedido uma indenização de R$ 500 mil, mas a magistrada determinou que o pagamento fosse de R$ 300 mil. O apresentador e a emissora devem, ainda, pagar pelos custos do processo, equivalendo a cerca de 20% do valor da indenização, cerca de R$ 60 mil.

Entenda o caso

A apresentadora, em 2020, expressou sua opinião sobre o apresentador em sua coluna no site da revista Vogue Brasil. A publicação relata que Xuxa pretendia processar Sikêra por conta da exibição de uma cena de zoofilia em seu programa.

O pedido de Xuxa foi apresentado no dia 27 de outubro de 2020, na Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, em São Paulo. Na ação, a apresentadora pediu indenização de R$ 500 mil ao apresentador, afirmando que o dinheiro será doado para instituições da causa animal. Além da indenização, Xuxa pediu a suspensão do MTB (registro profissional de jornalista) de Sikêra e que o Alerta Nacional seja tirado do ar, sob a pena de multa diária de R$ 20 mil para cada episódio exibido.

“Parece que ele quer ser bastante popular e caricato, uma mistura de palhaço e repórter com uma postura bem forçada, desengonçada e tosca. Na imagem que eu vi ele estava rindo, debochando de um crime, a zoofilia. Ao invés de o apresentador dizer o quanto isso é errado, ele pede para alguém da sua equipe usar uma máscara de bicho e outra pessoa fazer a cena de estupro. Tudo isso abaixo de muitos risos", escreveu Xuxa, em seu texto para a Vogue.