Apresentador da Jovem Pan News abandona programa por causa de beleza de Sérgio Marone

O apresentador Tiago Pavinatto, do Linha de Frente da Jovem Pan News, abandonou a bancada por causa da beleza do ator Sérgio Marone. A situação peculiar ocorreu após exibição de uma matéria sobre artistas que se manifestaram para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetasse o Marco Temporal, aprovado pelo congresso. Sérgio Marone estava entre eles. O apresentador não escondeu a admiração pela beleza de Marone e declarou que não tinha mais condições de continuar à frente da atração se a imagem do ator continuasse sendo exibida.

"Eu vou falar para vocês, eu acabei de virar a favor dessa causa, porque eu não tenho estrutura emocional para ver o Sérgio Marone. Sérgio Marone acaba com a minha estrutura. Nossa eu vejo o Sérgio Marone eu não escuto mais nada. Eu só penso no Sérgio Marone, no Sérgio Marone", declarou Pavinatto.

A produção colocou então a foto de Sérgio Marone e o âncora se levantou para abandonar o programa. “Ah não, vocês comentem aí! Eu volto já e vocês discutam essa pauta. Eu não vou ficar aqui enquanto tiver o Sérgio. Eu não tenho estrutura emocional para ver o Sérgio Marone. Eu fico louco, eu tenho sonhos com o Sérgio Marone”, falou.

“Eu vou falar para vocês que eu acabei de virar a favor dessa causa. Eu não tenho estrutura emocional para o Sérgio Marone. Ele acaba com a minha estrutura. Nossa, eu vejo o Sérgio Marone e não vejo mais nada. Eu só penso no Sérgio Marone. Eu ia ter perguntas aqui, mas vou deixar vocês discutirem até o Sérgio Marone desinvadir a minha mente, o meu líbido… Eu tô pensando no Sérgio Marone”, disse. Um comentarista brincou com o nome do ator e Pavinatto voltou a pedir para que mudassem de assunto: “não fala do Sérgio Marone. Eu preciso esquecer!”, clamou.

Thiago Asmar, mais conhecido como Pilhado e ex-repórter esportivo da Globo, se prontificou a falar sobre o assunto. “O que eu vi de comentarista político de emissora que fez palanque para o Lula indignado que ele recebeu o Maduro no Brasil. Só podem estar de sacanagem com a minha cara”, disse ele, que foi interrompido por Pavinatto. “Para de passar o Sérgio Marone! Eu quero prestar atenção! Coloca o Thiago Lacerda, que tá só a capa da gaita, mas o Sérgio Marone vocês cortam! Acaba com a minha concentração nesse programa!”, advertiu o comunicador.sair da bancada e ficar por três minutos fora da produção da Jovem Pan News.